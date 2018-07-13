تغريدات الفنانين.. رحمة حسن تعتذر لجمهورها عن صورها العارية

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الجمعة، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

محمد رمضان يعبر عن سعادة نجاح "نمبر وان"

واحتفل الفنان محمد رمضان، بوصول فيديو كليب "نمبر وان" إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحها، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ونشر رمضان صورة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، يعبر فيها سعادته بوصول الكليب إلى الرقم الكبير من المشاهدة فى وقت قليل.





وكان محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة "نمبر وان" 22 يونيو الماضي والتي أثارت جدلًا كبيرًا إلى حد وصفه بالغرور من بعض النقاد.

رحمة حسن تعتذر لجمهورها

اعتذرت الممثلة رحمة حسن، لجمهورها عن نشرها صور عارية قائلة: "كنت مسافرة مع أصدقائي منهم سلمي الكاشف والتقطت صورا عادية من فترة وتم سرقة هذه الصور عن طريق "الهاكر".





وأضافت خلال فيديو تعتذر فيه: "مهم الاعتذار عن نشر هذه الصور التي لا ذنب لي في نشرها من عند سلمى الكاشف وهي كمان ملهاش ذنب شكرا للتفاهم".

رانيا يوسف تنشر صور إجازتها في اليونان

نشرت رانيا يوسف، صورة جديدة لها خلال قضاء الإجازة الصيفية باليونان بعد توقف تصوير فيلمها "عش الدبابير" بسبب المشكلات المالية.





وتعود رانيا خلال أيام قليلة لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم "دماغ شيطان" مع باسم سمرة، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

جومانا مراد تتألق باللون الأصفر

نشرت جومانا مراد، صورة جديدة لها، حيث بدت بإطلالة مشرقة للغاية باللون الاصفر المميز مع تسريحة الشعر المعتادة لها.





وعلقت على الصورة قائلة: لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يفضلون اللون الأصفر مثاليون ومتفائلون وسعداء وحكماء.

أحمد عصام يهنئ تامر حسني على أغنيته الجديدة

نشر الفنان أحمد عصام، صوره للفنان تامر حسني من ألبومه الجديد المقرر طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.





وعلق "أحمد"، على الصورة مهنئا "تامر":"مبروك حبيبي انشالله يكسر الدنيا " .