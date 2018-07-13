أطعمة ممنوعة قبل ممارسة العلاقة الزوجية.. تعرفي عليها!

لعلكِ ممن يتساءلن في مرات إن كان للأكل علاقة بالجماع، من حيث الاستمتاع والجاذبية والشعور بالنشوة. حتماً له علاقة بذلك؛ لأسباب عدة منها الرائحة ومنها التأثير على مستوى الهرمونات وتحديداً هرمون الذكورة.





عليكِ الانتباه من الآن فصاعداً لبعض الأطعمة التي قد تتناولين وشريككِ، والتي تملك أثراً سلبياً على عملية الجماع.





إليكِ بعض المعلومات حول الأكل والجماع والأطعمة التي قد تسبّب البرود الجنسي:





الأكل والجماع

هناك أطعمة يجدر بكِ تجنبها بالمطلق قبل الجماع، وعلى رأسها الثوم والبصل؛ بسبب التجشؤ الذي يتأتى عنهما والرائحة الكريهة للأنفاس أيضاً. ثمة أطعمة أخرى قد تؤثر على رائحة الجسد منها الحلبة. لذا، يُفضّل تحاشي هذه الأطعمة تماماً قبل ممارسة الجماع بساعات.





يجدر بكِ تحاشي الفاصولياء قبل الجماع؛ ذلك أنها تؤدي لغازات البطن، بالإضافة لأطعمة أخرى تسبّب الانتفاخات مثل المقليات والملفوف والزهرة والبروكلي والذرة، وكذلك أي مشروبات كحولية؛ لأنها تتسبّب في ضعف التركيز وتشتّت الذهن، ما يؤثر بالتالي على الاستمتاع.





الهليون من الأطعمة السيئة قبل الجماع؛ ذلك أنه يزيد من الشعور بالحاجة للتبوّل. لذا، يُفضّل عدم تناوله البتة قبل مباشرة عملية الجماع.





أطعمة تسبب البرود الجنسي

لا يعني ذلك أن الأطعمة التالية قد تفضي لبرود جنسي دائم، لكنه مرتبط بعملية الجماع التي تلي تناول الطعام مباشرة، ما يحتّم عليكِ معرفتها وتجنب تناولها قبل الممارسة.





العرق سوس:

يحتوي على مواد تؤثر على مستويات هرمون الذكورة، ما قد يؤدي لحدوث بعض البرود الجنسي قبل عملية الجماع.





الجبن:

ذلك أنه يحتوي على مواد تسبّب الانتفاخ وقد تفضي للشعور بالضيق.





اللحوم المصطنعة:

تحتوي على كمية من المواد الحافظة التي تؤدي لاختلالات في هرمونات الجسم، ما يؤدي لبعض البرود الجنسي قبل عملية الجماع.





المخبوزات:

قد تؤدي بسبب تفاصيل في تركيبتها إلى تدني مستوى الذكورة في الجسم، بالإضافة لكونها تسبّب بعض الانتفاخ في البطن.





منتجات الصويا غير العضوية: