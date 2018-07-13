تنسيق الثانوية العامة 2018.. توقع تنسيقك وموعد المرحلة الأولى من التنسيق
الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:01 م
محمد الشيخ
يقدم موقع الفجر خدمة تنسيق الثانوية العامة 2018 .. توقع تنسيقك وموعد المرحلة الأولى من التنسيق تنسيق الثانوية العامة 2018|اليوم السابع|مصراوي|الوطن|بوابة الحكومة المصرية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، خدمة معرفة تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة 2018، حيث يعد موضوع تنسيق الثانوية العامة هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة في الوقت الحالي، وذلك فور الإعلان عن نتيجة الثانية العامة 2018.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن وقت التسجيل الذي يخص تنسيق القبول داخل الجامعات المصرية للمرحلة الأولى في الثانوية العامة، من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل.
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يذكر أن بوابة الحكومة المصرية لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة تقوم بفتح أبوابها لفترة المحددة يتم الإعلان عنها عند بدء التنسيق، ثم يتوقف تنسيق الثانوية العامة لما يقرب من 4 أو 5 أيام، ليكون في ذلك الوقت تنسيق المرحلة الثانوية الأزهرية، حيث تشير التوقعات إلي أن الحد الأدني للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 سيكون 96.31% لشعبة العلمى علوم و 92.3% بخصوص شعبة العلمي رياضة، و 79.3% بالنسبة للشعبة الأدبية للعام 2018.
وفقا لقاعدة التوزيع الإقليمي فإن القبول في بعض الكليات والمعاهد من الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، وكليات التمريض ،والمعاهد الفنية الصحية ولا يمكن للطالب الحاصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد بهذا الإقليم، حيث يكون القبول فيها مقصوراً علي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم. (انظر قواعد القبول الإقليمي). ويجب على الطالب مراجعة الشروط الإضافية الواردة بهذا الدليل.
يكون القبول والتحويل المناظر وغير المناظر بجميع كليات الجامعات المصرية الحكومية الكائنة بالمحافظات النائية (مرسى مطروح – جنوب سيناء - شمال سيناء – الوادي الجديد – البحر الاحمر) على أساس القبول الإقليمي لأبناء هذه المناطق وبشرط أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة من هذه المناطق. على ألا يقل الحد الأدنى لهذه الكليات بالمناطق النائية عن 10 % من الحد الأدنى المعلن للقبول بالكليات المناظرة لها خارج هذه المناطق ، أما باقي كليات الجامعات المصرية غير الموجودة داخل النطاق الإقليمي لهذه المحافظات فيتم ترشيح وقبول أبناء هذه المحافظات، الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة منها، خارج قاعدة التوزيع الجغرافي لهذه الكليات وطبقاً للحد الأدنى للقطاع.
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