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السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف بعد عودته إلى البلاد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:02 م
السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف بعد عودته إلى البلاد
نواز شريف
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أسماء العزب
 
اعتقلت السلطات الباكستانية، مساء اليوم، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، على خلفية اتهامات بالفساد بعد ساعات من عودته إلى البلاد، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد، قضت الجمعة الماضية بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.

وقال القاضي، في حينها، "نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء". وتم بعدها فتح تحقيق جنائي معه.
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