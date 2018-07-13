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وزيرة الصحة: "إصابات مصابي حادث البدرشين بسيطة.. ولن يبقوا بالمستشفيات لأكثر من 3 أيام"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:58 م
وزيرة الصحة: إصابات مصابي حادث البدرشين بسيطة.. ولن يبقوا بالمستشفيات لأكثر من 3 أيام
الدكتورة هالة زايد
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أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "ضخينا 35 سيارة إسعاف، ونقلنا 58 مصاب فور علمنا بوقوع الحادث"، مطمئنة الجميع أن الإصابات بسيطة، وتم وضعها تحت الملاحظة.

وأشارت "زايد"، خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إلى أن 10 حالات خرجت، ومن المتوقع خروج بعض الحالات مساء اليوم أو غدًا.

وتابعت: "خروج الحالات ستكون بالتوالي، ولن تبقى الحالات بالمستشفيات لأكثر من 3 أيام".
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