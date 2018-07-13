تكتيك داليتش.. قوة بدنية مرعبة وخبرة خط الوسط سر الإنجاز الكرواتي في روسيا

'الفجر الرياضي'





2- يلعب داليتش بطريقة 4-3-2-1 أمام الفرق التي تمتلك لاعبين مميزين، مثلما فعل امام الأرجنتين وروسيا وانجلترا، حيث لا يعتمد علي طريقة واحدة خلال المباريات، بل يدخل اللقاءات ويلعب علي نقط ضعف الخصم، وغير داليتش الطريقة في كأس العالم 3 مرات، حيث لعب بطريقة 4--3-2-1، وطريقتي 4-2-3-1 أو 4-4-2، ومن المتوقع ان يدخل نهائي كأس العالم ضد فرنسا طريقته المعتادة وهي 4-3-2-1 مع تقدم واعطاء الحرية للوكا مودريتش قائد الفريق.





3- يحاول لاعبي المنتخب الكرواتي في حرمان الخصم من الكرة خلال اللقاء، وان تسير المباراة علي السنياريو الذي يضعه مدرب الفريق داليتش، وتعد هذة النقطة من نقاط القوة في الفريق.





- واستقر زلاتكو داليتش على التشكيل الذي سيخوض نهائي بطولة كأس العالم، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي :-



حراسة المرمي : سوباسيتش

خط الدفاع : فرساليكو - فيدا - لوفرين - سترينيتش

خط الوسط : بروزوفيتش - راكتيتش - مودريتش - بيريسيتش

خط الهجوم : ريبيتش - مانذوكيتش 3- يحاول لاعبي المنتخب الكرواتي في حرمان الخصم من الكرة خلال اللقاء، وان تسير المباراة علي السنياريو الذي يضعه مدرب الفريق داليتش، وتعد هذة النقطة من نقاط القوة في الفريق.- واستقر زلاتكو داليتش على التشكيل الذي سيخوض نهائي بطولة كأس العالم، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي :-

ويرصد لكمفي هذا التقرير تكتيك زلاتكو داليتش في المونديال، والتشكيل المتوقع للنهائي.1- يعتمد زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، علي القوة البدنية لفريقه وعامل اللياقة، والذي يتمتع به الفريق خلال البطولة، وظهر ذلك علي اللاعبين في خوض 3 مباريات متتالية بوقت اضافي، اي لعبوا اكثر من المنتخب الفرنسي بمباراة كاملة.