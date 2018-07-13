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عاجل.. "الصدر" يدعو المتظاهرين للحفاظ على الممتلكات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:42 م
عاجل.. الصدر يدعو المتظاهرين للحفاظ على الممتلكات
مقتدى الصدر
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أسماء العزب
 
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، المتظاهرين للحفاظ على الممتلكات، وحض الأمن على عدم استخدام القوة، حسبما ذكرت شبكة "24 لايف".

واجتاحت المظاهرات الغاضبة على تردي الخدمات، اليوم الجمعة، عددا من المحافظات العراقية مثل البصرة والنجف وميسان وذي قار وغيرها.

واقتحم متظاهرون عراقيون مطار النجف، وتوقفت حركة الطيران به، وكذلك مجلس محافظة النجف، ولم تحدث اشتباكات، وسمحت قوى الأمن للمحتجين بالدخول سلميا إلى مبنى المطار ومبنى المحافظة.
المزيد عن: مقتدى الصدر مطار النجف تظاهرات الممتلكات الحفاظ
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