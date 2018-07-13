عاجل.. "الصدر" يدعو المتظاهرين للحفاظ على الممتلكات

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، المتظاهرين للحفاظ على الممتلكات، وحض الأمن على عدم استخدام القوة، حسبما ذكرت شبكة "24 لايف".



واجتاحت المظاهرات الغاضبة على تردي الخدمات، اليوم الجمعة، عددا من المحافظات العراقية مثل البصرة والنجف وميسان وذي قار وغيرها.



واقتحم متظاهرون عراقيون مطار النجف، وتوقفت حركة الطيران به، وكذلك مجلس محافظة النجف، ولم تحدث اشتباكات، وسمحت قوى الأمن للمحتجين بالدخول سلميا إلى مبنى المطار ومبنى المحافظة.

