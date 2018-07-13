الان .. مؤشرات تنسيق الجامعات لـ"علمي علوم": 98% للطب و96.7% للصيدلة

يقدم موقع الفجر خدمة الان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018, قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات تبدأ بعد تسلم نتائج الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم بـ72 ساعة.





ويشير المجمع التكراري للطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2018، إلى ارتفاع أعداد الطلاب الناجحين في الدور الأول هذا العام بواقع 64 ألفًا و973 طالبًا عن العام الماضي، وكذلك زيادة شرائح الحاصلين على مجاميع أكثر من 95% من 10.98% العام الماضي إلى 13.53% هذا العام، وكذلك زيادة نسبة الحاصلين على 90% فأكثر من 16.81% إلى 17.62%.





وكشف المجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة، عن ارتفاعات كبيرة مرتقبة تتراوح بين 3 درجات إلى 7 درجات على الأقل في الحدود الدنيا لمجاميع القبول بقطاعات الكليات الطبية والهندسية لطلاب شعب العلمي، وكذلك لكليات الشعبة الأدبية.





ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب عند 402 درجة بنسبة 98% أو 402.5 بنسبة 98.2%.





وفيما يخص كليات طب الأسنان، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى بين مجموع 401.5 و401 بنسبة 97.8%، كما ترجح المؤشرات استقرار الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 396.5 درجة بنسبة 96.7%.





وعن كليات العلاج الطبيعي، من المرجح أن يكون الحد الأدنى عند 395 درجة بنسبة 96.3%.





يشار إلى أن أعداد الحاصلين على الحافز الرياضي، سيفصل بين النسب المتوقعة للحد الأدنى للقبول بالجامعات.





وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أمس الخميس، سيكون تسجيل رغبات الطلاب هذا العام عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application/، والذي سيستمر في العمل على مدار 24 ساعة، طول مدة المرحلة.





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