تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:19 م
منى صموئيل
اجتمع أمس، مجلس نقابة الصيادلة، واتخذوا عدة قرارات جاءت كالآتى:
1_ اعتماد شراء أرض مشروع إسكان 6 أكتوبر والذى تم تخصيصه للنقابة من قبل وزارة الإسكان.
2_ اسناد رئاسة لجنة محاربة الدخلاء والسلاسل إلى الدكتور احمد هلال عضو مجلس النقابة.
3_ وضع إستراتيجية عمل للجان خلال الثلاثة شهور القادمة.
4_ إسناد مهام مقرر لجنة الصيدليات ومقرر لجنة التعليم الصيدلى المستمر الى الدكتور عبدالله رافع ، إسناد عضوية التأديب الى الدكتور محمد حسن.
5_ تحديد موعد زمني للإعلان عن الدورات التدريبية خلال الثلاثة أشهر القادمة.
6_ تحديد دور اللجان النقابية التابعة للعامة خلال الفترة القادمة.
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