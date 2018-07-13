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تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:19 م
تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
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منى صموئيل
 
اجتمع أمس، مجلس نقابة الصيادلة، واتخذوا عدة قرارات جاءت كالآتى:

1_ اعتماد شراء أرض مشروع إسكان 6 أكتوبر والذى تم تخصيصه للنقابة من قبل وزارة الإسكان.
2_ اسناد رئاسة لجنة محاربة الدخلاء والسلاسل إلى الدكتور احمد هلال عضو مجلس النقابة.
3_ وضع إستراتيجية عمل للجان خلال الثلاثة شهور القادمة.
4_ إسناد مهام مقرر لجنة الصيدليات ومقرر لجنة التعليم الصيدلى المستمر الى الدكتور عبدالله رافع ، إسناد عضوية التأديب الى الدكتور محمد حسن.
5_ تحديد موعد زمني للإعلان عن الدورات التدريبية خلال الثلاثة أشهر القادمة.
6_ تحديد دور اللجان النقابية التابعة للعامة خلال الفترة القادمة.

تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)
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