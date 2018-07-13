تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة (صور)

اجتمع أمس، مجلس نقابة الصيادلة، واتخذوا عدة قرارات جاءت كالآتى:





1_ اعتماد شراء أرض مشروع إسكان 6 أكتوبر والذى تم تخصيصه للنقابة من قبل وزارة الإسكان.

2_ اسناد رئاسة لجنة محاربة الدخلاء والسلاسل إلى الدكتور احمد هلال عضو مجلس النقابة.

3_ وضع إستراتيجية عمل للجان خلال الثلاثة شهور القادمة.

4_ إسناد مهام مقرر لجنة الصيدليات ومقرر لجنة التعليم الصيدلى المستمر الى الدكتور عبدالله رافع ، إسناد عضوية التأديب الى الدكتور محمد حسن.

5_ تحديد موعد زمني للإعلان عن الدورات التدريبية خلال الثلاثة أشهر القادمة.

6_ تحديد دور اللجان النقابية التابعة للعامة خلال الفترة القادمة.