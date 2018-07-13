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إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:13 م
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
اصلاح كسر خط مياه
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سالى رضوان
 
قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة المنصورة، بإصلاح كسر في خط مياه رئيسي، بشارع الجيش، تسبب في هبوط أرضي بالطريق، ما أدى إلى شلل مروري.

وكلّف اللواء حسام حمودة، رئيس حى غرب المنصورة، بسرعة الانتقال ومتابعة عملية الإصلاح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس عزت الصياد، كما انتقل عبد الهادي محمد، نائب رئيس حي غرب، لمتابعة عملية الإصلاح مع طاقم عمل شركة مياه الشرب، إضافة إلى المهندسة منال بدران، المشرف العام على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة، ووليد محمد، رئيس شبكة مياه غرب، وتبين أن الكسر بخط قطره ٦٠٠مم بشارع الجيش، أمام مكان لتعليم قيادة السيارات.
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالمنصورة
المزيد عن: مياه الشرب شلل مروري شارع الجيش خط مياه المنصورة الأجهزة التنفيذية
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