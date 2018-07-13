ننشر تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019

تفتح الجامعات الخاصة والأهلية أبوابها غدا السبت؛ لسحب ملفات التقدم بالكليات المختلفة للجامعات الخاصة بتنسيق 2018، لانطلاق المرحلة من التنسيق لطلاب الثانوية العامة.





وجاءت الحدود الأدنى، للتقدم للطلاب المصريين بالجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي: 95% الطب البشري، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، و80% الهندسة، و70% لكليتي (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% لكليتي (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و 62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و 55% باقى الكليات.



