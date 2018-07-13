العجز في تجارة الهند يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 سنوات

قالت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إن العجز التجاري للهند قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات في يونيو حزيران مدفوعا إلى حد كبير بقفزة في أسعار النفط وانخفاض في قيمة عملتها (الروبية).





ورغم أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 17.57 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، إلا أن العجز التجاري ارتفع إلى 16.6 مليار دولار من 14.62 مليار دولار في مايو أيار. وقفزت قيمة واردات النفط 56.61 بالمئة إلى 12.73 مليار دولار.





والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وارتفعت فاتورة وارداتها من الخام بشكل حاد مع صعود أسعار النفط العالمية وسط قلق من أن عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران ستحجب كميات كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية.





وتضرر ميزان تجارة الهند أيضا من هبوط الروبية إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي.







