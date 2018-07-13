عاجل.. ارتفاع ضحايا انفجار بلوجستان الباكستانية لـ70 شخصًا









أفادت قناة "جيو تي في" المحلية، منذ قليل، ارتفع عدد ضحايا الانفجار، الذي حدث خلال مظاهرة في إقليم بلوجستان الباكستاني إلى 70 شخصا.وقع الحادث، صباح الجمعة، في مدينة بانو، الواقعة في إقليم "خيبر باختونخوا" غربي باكستان، على بعد 50 مترا من مكان التجمع لدعم زعيم التحالف دوراني، الذي سيشارك في الانتخابات البرلمانية في البلاد المقرر إجراؤها في 25 يوليو، وتم إرسال 40 شرطيا إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.ويأتي هذا الحادث بعد مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في مدينة بيشاور الباكستانية خلال تجمع انتخابي قبل ثلاثة أيام، لحزب عوامي الوطني الباكستاني.وبعد تحذيرات المتحدث باسم الجيش الباكستاني من تهديدات أمنية خلال الانتخابات الوطنية، والمقرر إجراؤها في 25 يوليو الجاري.