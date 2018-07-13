معاريف: رفض "الشناوى" استلام جائزة أفضل لاعب ضمن أغرب أحداث المونديال





صنفت صحيفة معاريف العبرية، مشهد رفض محمد الشناوى حارس منتخبنا القومى، استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر ومنتخب الأورجواى، ضمن أغرب الأحداث التى جرت خلال مونديال روسيا 2018.وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من خسارة المنتخب المصرى المباراة، بهدف دون رد، إلا أن الحارس المصرى محمد الشناوى، تم إختياره كأفضل لاعب فى المباراة، ومع ذلك رفض استلام الجائزة، نظرًا لأن الشركة الراعية للجائزة وتُدعى "بادويزر"، هى فى الأصل شركة لإنتاج الخمور، واللاعب المصرى مسلم لا يشرب الخمر.الصحيفة تناولت مواقف أخرى غريبة وطريفة، حدثت فى المونديال الحالى من ضمنها، لقطة لمهاجم المنتخب البرازيلى "جبرائيل جيسوس"، تعود لعام 2014 عندما كانت البرازيل تُنظم كاس العالم، وظهر جيسوس، وهو يُدهن أرصفة الشوارع بعلم البرازيل لدعم منتخب بلاده، ولم يكن أحد يتخيل أن يقود منتخب بلاده فى المونديال الحالى.ومن أبرز المواقف التى نقلتها الصحيفة، تخص مدافع المنتخب التونسى "ديلان برون" صاحب الجنسية الفرنسية، أنه كان عاملًا بسيطا فى مطعم للسوشى فى فرنسا، وكان وقتها يلعب فى الدرجة الخامسة بالدورى الفرنسى للهواه، إلا أنه أصبح ضن المنتخب التونسى بعد أن وقع عليه إختيار المدرب التونسى نبيل معلول، ليخوض تجربة المونديال وهو لاعب هاو، قبل إحترافه فى نادى جنت البلجيكى مؤخرا.