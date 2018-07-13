نهائي مونديال روسيا .. مواجهة خاصة بين فاران وفيدا
الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:25 م
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة العالمية نهائي كأس العالم المقرر إقامته الأحد المقبل بين كرواتيا وفرنسا بالعاصمة الروسية موسكو. قدم كلا من فاران نجم فرنسا وفيدا نجم كرواتيا مستوى طيب في البطولة.
وعلى الرغم من قيامهم بالواجبات الدفاعية إلا أن أهدافهم ساهمت بشكل كبير في وصول منتخبي بلادهما للمباراة النهائية. ويستعرض الفجر الرياضي أرقام وإحصائيات النحمين في البطولة حتى الآن .
* فاران :
خاض فاران مع فرنسا 540 دقيقة في 6 مباريات في المونديال حتى الآن، خاضها جميعها كأساسي. أحرز فاران هدف لفرنسا في البطولة حتى الآن.
* فيدا :
خاض فيدا مع كرواتيا 540 دقيقة في 5 مباريات في البطولة حتى الآن، خاضهم جميعا كأساسي. أحرز فيدا هدف لكرواتيا في البطولة حتى الآن.
* فاران :
خاض فاران مع فرنسا 540 دقيقة في 6 مباريات في المونديال حتى الآن، خاضها جميعها كأساسي. أحرز فاران هدف لفرنسا في البطولة حتى الآن.
* فيدا :
خاض فيدا مع كرواتيا 540 دقيقة في 5 مباريات في البطولة حتى الآن، خاضهم جميعا كأساسي. أحرز فيدا هدف لكرواتيا في البطولة حتى الآن.
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