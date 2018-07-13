شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لانقلاب قطار البدرشين (فيديو)

أكد شاهد عيان على حادث قطار البدرشين، أنه انطلق إلى موقع الحادث فور علمه بالأمر، لافتًا إلى أنه وجد عدد من المصابين بجوار القطار، وأن الأمن تعاون مع المواطنين لمساعدة المصابين وإخراجهم من موقع الحادث.





وأوضح الشاهد أن السبب وراء الحادث غير معلوم حتى الآن لكن البعض يشير إلى أن السائق خفض سرعة القطار قبل انقلابه، مؤكدًا أنه لابد من انتظار تقرير المعمل الجنائي للبت في الأمر.





هذا ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث سقوط ثلاث عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.





وأجرى رئيس الوزراء اتصالات للوقوف على وقائع هذا الحادث، حيث وجه وزيرة الصحة بسرعة نقل المصابين جراء الحادث إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى ليتولى فريق الإغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة، كما وجه وزير النقل بسرعة رفع العربات لإزالة آثار الحادث وعدم التأثير على حركة سير القطارات إلى الوجه القبلي.





وشدد رئيس الوزراء على أن التحقيقات التي ستجري ستكشف ملابسات وقوع هذا الحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسبباته، لافتا إلى أن الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف في الأساس إلى توفير اكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والمزلقانات، للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم.