عمر جابر يصل الإسكندرية للانتظام في معسكر بيراميدز





وصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، منذ قليل إلى معسكر الفريق المُقام حاليًا بالإسكندرية، للانتظام في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.





وكان بيراميدز سبورت، أعلن مساء أمس الخميس عن التعاقد مع عمر جابر من لوس أنجلوس الأمريكي، لمدة ثلاثة مواسم مقابل 2 مليون دولار خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





ويستعد بيراميدز، لانطلاق فترة إعداده الأولى تحت قيادة البرازيلي فالنتين المدير الفني، وخوض عدد من المباريات الودية قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.





وأعلن مسؤولو بيراميدز، في وقت سابق عن التعاقد مع عدد من اللاعيين أبرزهم محمد مجدي قفشة، وناصر منسي، وثلاثي برازيلي، والسوري عمر الميداني، وأحمد خالد، ومحمد حمدي، ورجب بكار، وعبدالله البكري، والمهدي سليمان، مع اقتراب إنهاء التعاقد مع أحمد الشناوي حارس الزمالك، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك، من أجل رغبتهم في المنافسة على لقب الدوري العام والمشاركة في البطولات الإفريقية.



