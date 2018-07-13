النائب العام يأمر بانتقال فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية لمتابعة حادث سقوط قطار البدرشين

قال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، إنه يتابع حادث انقلاب القطار المتجهه من القاهرة إلى قنا، بمنطقة المرازيق في مركز البدرشين.





وأضاف في بيان اليوم، أنه عقب تلقي النيابة العامة، اليوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب القطار المتجهة من القاهرة إلى قنا، بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة، أصدر النائب العام، توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار المحامي العام الأول إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينة اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث، وتتولى النيابة العامة التحقيق.



