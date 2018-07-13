قوات الدفاع الشعبي تنظم معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة وحدات المظلات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات معسكراً للإعاشة الخارجية لطلبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة وحدات المظلات.





بدأت فاعليات المعسكر بإستقبال الطلاب والإستماع لمحاضرة عن نشأة وتطور وحدات المظلات وتنظيم زيارة للقاعة التاريخية التي تضم بطولات وتضحيات رجال المظلات خلال الحروب التي خاضتها مصر، كما تفقد الطلبة عدداً من الأنشطة التدريبية المختلفة التي ينفذها أبطال المظلات والتى تضمنت التدريب علي فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس وتفقد غرفة عامود الهواء، وجناح القفز الأساسي وميدان التدريب علي الإقتحام الجوي ، كما تم تنفيذ طوابير اللياقة البدنية طبقا للمراحل السنية والقدرات البدنية المختلفه للكشافة ، وتنفيذ طوابير تدريب ليلية للتعرف علي كيفية المعايشة في الأراضي الصحراوية.





وأختتمت الأنشطة بزيارة لمهبط وحدات المظلات ومشاهدة الأنشطة الجوية لعناصر القفز الحر ومعدات الدلتا وإقامة حفل انتهاء المعسكر وتوزيع الهدايا علي المشاركين.





وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بحضورهم تلك المعسكرات التى تساهم فى رفع الروح المعنوية وتنميه ثقافتهم العسكرية ، كذلك التعرف على القدرات القتالية التى يتمتع بها مقاتلى الوحدات الخاصة، معربين عن سعادتهم البالغه ورغبتهم فى تحقيق حلم وشرف الانتماء إلى القوات المسلحة المصرية فى المستقبل.



