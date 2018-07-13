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للعروس.. طريقة فعالة للاستيقاظ من النوم بمظهر أكثر جاذبية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:33 م
للعروس.. طريقة فعالة للاستيقاظ من النوم بمظهر أكثر جاذبية
أرشيفية
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من الأمور التي تؤرق العروس الجديدة كيفية الظهور بشكل جذاب طوال الوقت وبخاصة وقت الاستيقاظ دون أن تدري أن الطريقة المثلي لذلك تتمثل في النوم، حيث وجدت دراسة أجريت أخيرًا في بريطانيا أن الوقت الذي يجب أن نلجأ فيه إلى الفراش هو 9.45 مساء، وأن وقت الاستيقاظ يجب أن يكون في حوالي الساعة 6.55 صباحًا.

وأظهرت الأبحاث أن 42 % من الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة والذين ينامون في وقت مبكر يتمتعون بعيون أكثر إشراقًا، وأن 20 % منهم يتمتعون ببشرة أكثر نقاء من غيرهم، وفقًا لما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال خبير الصحة البريطاني نيل روبنسون: "يترك النوم المنتظم والاستيقاظ في وقت مبكر آثارًا إيجابية واضحة على مظهرنا العام وعلى صحتنا. لذا فإن الالتزام بهذه العادة الجيدة وتوفير بيئة مناسبة لنوم مريح، يحافظ على بشرة نقية خالية من التجاعيد، ويؤدي إلى التخلص من انتفاخ العينين ونشوء الهالات السوداء حولهما.
المزيد عن: دراسة النوم العروس الجاذبية
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