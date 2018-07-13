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الأهلي يعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة "تاونشيب"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:21 م
الأهلي يعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة تاونشيب
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أحمد جمال - علي نبوي
 
قال محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تم فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وتاونشيب "أون لاين"، وأصبحت التذاكر متاحة عبر الحجز الإلكتروني.

وأشار مرجان إلى أنه كانت هناك محاولات من جانب النادي لزيادة عدد التذاكر، ولكن الجهات الأمنية حددت العدد المسموح له بحضور المباراة بعشرة آلاف مشجع فقط.

ويلتقي الأهلي مع تاونشيب البتسواني في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

المزيد عن: مباراة تاونشيب بطولة إفريقيا أون لايف بطولة إفريقيا الأهلي
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