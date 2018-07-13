الأهلي يعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة "تاونشيب"

قال محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تم فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وتاونشيب "أون لاين"، وأصبحت التذاكر متاحة عبر الحجز الإلكتروني.





وأشار مرجان إلى أنه كانت هناك محاولات من جانب النادي لزيادة عدد التذاكر، ولكن الجهات الأمنية حددت العدد المسموح له بحضور المباراة بعشرة آلاف مشجع فقط.





ويلتقي الأهلي مع تاونشيب البتسواني في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.



