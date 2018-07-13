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محمود العسيلي يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:04 م
محمود العسيلي يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره
محمود العسيلي
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الفجر الفني
 

شارك المطرب محمودالعسيلي، متابعيه عبر "إنستجرام ستوري"، بصورة جديدة احتوت على بوستر كليبه الغنائي الجديد ويحمل عنوان "حلم بعيد"، في مفاجأة جديدة من مفاجآته التي يطرحها من آن لآخر، وعلق "حلم بعيد .. Soon".


يُذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي كان فيديو كليب جديد بعنوان "هي"، وطرحه عبر قناته الرسمية على موقع الأغانى الشهير "يوتيوب"، ويعتمد "العسيلي"، خلال الفترة الأخيرة على طرح أغاني "سينجل"، يراها عوضًا عن طرح ألبوم كامل، في ظل ركود سوق الألبومات.

محمود العسيلي يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره
المزيد عن: محمود العسيلي كليب حلم بعيد حلم بعيد المطرب محمود العسيلي إنستجرام محمود العسيلي
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