محمود العسيلي يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره

شارك المطرب محمودالعسيلي، متابعيه عبر "إنستجرام ستوري"، بصورة جديدة احتوت على بوستر كليبه الغنائي الجديد ويحمل عنوان "حلم بعيد"، في مفاجأة جديدة من مفاجآته التي يطرحها من آن لآخر، وعلق "حلم بعيد .. Soon".



