محمود العسيلي يحضر مفاجأة جديدة لجمهوره
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:04 م
الفجر الفني
شارك المطرب محمودالعسيلي، متابعيه عبر "إنستجرام ستوري"، بصورة جديدة احتوت على بوستر كليبه الغنائي الجديد ويحمل عنوان "حلم بعيد"، في مفاجأة جديدة من مفاجآته التي يطرحها من آن لآخر، وعلق "حلم بعيد .. Soon".
يُذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي كان فيديو كليب جديد بعنوان "هي"، وطرحه عبر قناته الرسمية على موقع الأغانى الشهير "يوتيوب"، ويعتمد "العسيلي"، خلال الفترة الأخيرة على طرح أغاني "سينجل"، يراها عوضًا عن طرح ألبوم كامل، في ظل ركود سوق الألبومات.