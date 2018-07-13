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سعر الدولار اليوم الجمعة 13-7-2018 في بنك HSBC

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:15 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 13-7-2018 في بنك HSBC
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك HSBC، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-7-2018، مسجلاً 17.83 جنيها للشراء، 17.93 جنيها للبيع.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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