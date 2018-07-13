أبرزها "حريق بمصنع هليوبوليس للصناعات".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها؛ مقتل 28 مدنياً جراء غارة جوية على دير الزور في حالة تعفن بشرق سوريا.

ضبط فرد أمن سرق 19 كمبيوتر من شركة اتصالات بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى ضبط مرتكب واقعة سرقة 19 جهاز حاسب آلى من إحدى شركات الإتصالات.

تبلغ لقسم شرطة كرداسة من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات الإتصالات الكائنة بالقرية الذكية بإكتشافه سرقة عدد 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع للشركة محل عمله.

بتكثيف الجهود ومن خلال الإستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو حازم.ع.م – سن 21 فرد أمن سابق بذات الشركة ومقيم بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بأرتكابه للواقعة لمروره بضائقة مالية وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة حيث إستأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة وإستولى على المسروقات وفر هاربًا،وأضاف بتصريفه للمسروقات لدى عميله المدعومحمود.ع.م – سن 20 عامل ومقيم بمنطقة الحوامدية، محافظة الجيزة "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات "19 جهاز لاب توب"، وأقر الأخير بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة.

مقتل 28 مدنياً جراء غارة جوية على دير الزور

قتل 28 مدنياً على الأقل، في غارة جوية على أحد آخر جيوب تنظيم داعش في شرق سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن الغارة استهدفت "تجمعاً لمدنيين" بالقرب من بلدة السوسة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية، لكن تعذر عليه تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بضربة للطيران العراقي أو للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ترامب يعلن موقفه من قطع العلاقات مع روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لقطع العلاقات مع روسيا على خلفية الحوادث المتعلقة بالمواد السامة في بريطانيا.

وقال ترامب لصحيفة "صن" البريطانية، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه إعادة النظر في المشاركة في قمة التي ستعقد، في الـ 16 من يوليو الجاري، مع نظيره الروسي في هلسنكي، بسبب الأحداث التي وقعت في سالزبوري وأميسبوري، "أعتقد أنه من الجيد التواصل مع الصين ومواصلة التعامل مع روسيا. هذا جيد".

في مدينة سالزبوري الإنجليزية في 4 مارس الماضي، وفقا لمزاعم السلطات البريطانية، تم تسميم العميل السابق في الجيش البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا، مما أثار ضجة دولية كبرى. وتعتقد لندن أن روسيا متورطة في الحادث، لكن موسكو تنفي ذلك بشكل قاطع.

وفي صباح يوم 4 يوليو، ذكرت الشرطة البريطانية أن "حادثا خطيرا" وقع في مدينة أميسبوري، حيث تعرض شخصان "لمواد مجهولة" وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. في وقت لاحق، أكدت السلطات البريطانية أن الرجل والمرأة تم تسميمهما بنفس المادة التي استخدمت لتسميم سكريبال. وفي الـ 8 من يوليو، توفي الرجل في مستشفى بمنطقة ساليزبوري، في حين استعادت المرأة وعيها وماتزال على قيد الحياة.

يذكر أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخطط يوم 16 يوليو الجاري، بمدينة هلسنكي الفنلندية. وينوي قادة البلدين بحث آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

حريق بمصنع هليوبوليس للصناعات الكيميائية الذي نشب به الحريق

نشب حريق هائل بمصنع هليوبوليس للصناعات الكيميائية وهي شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.

ووقع صوت انفجار شديد منذ قليل في محيط مطار القاهرة، وأكد مصدر أن الحريق ناتج من اشتعال أحد مخازن وقود شركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وبدأت الشركة نشاطها الإنتاجي عام 1949 كأول شركة مصرية متخصصة في إنتاج البويات والكيماويات.

وتطورت أقسام ومعدات الإنتاج وذلك باستخدام أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة والتدريب المستمر للعاملين علي جميع المستويات.

وشمل تطوير الوحدات الإنتاجية إقامة وحدات علي أحدث طراز وأدق خبرة لمنتجات الكاوتشوك والبلاستيك ذات المواصفات والخواص اللازمة لأدق ظروف الاستخدام بالإضافة إلى الأقسام الأخرى المتميزة في إنتاج البويات والكيماويات والمساحيق المعدنية.

كما شمل التطوير مصنع لإنتاج بودرة الألومنيوم وعجائن الألومنيوم اللامعة وغير اللامعة بأحدث التكنولوجيا العالمية ويعتبر المصنع الوحيد بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط.

كذلك أنشئ مصنع للفورمالدهيد والرزينات واليوريا فورمالدهيد حسب أحدث النظم العالمية.