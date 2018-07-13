حكايات اليوم.. اغتيال عباس حلمي الأول.. وميلاد علي الكسار

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 13 يوليو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 13 يوليو، اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها، فضلًا عن ميلاد الفنان الكوميدي علي الكسار.

اغتيال عباس حلمي الأول

في مثل هذا اليوم عام 1854، اغتيل والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها، وعباس باشا الأول هو حاكم مصر بين عامي 1848 - 1854، وأحد حكام الأسرة العلوية التابعة اسميا للدولة العثمانية، ويعتبر البعض عهده عهد رجعية وقفت فيه حركة التقدم والنهضة التي ظهرت في عهد جده محمد علي باشا.

فصل منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء بالكويت

و13 يوليو 2003، أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بترشيح أعضاء الوزارة، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء.

إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط

وفي مثل هذا اليوم عام 2008، أُطلق الاتحاد من أجل المتوسط في باريس، والرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري محمد حسني مبارك يتولان رئاسته.

الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تضم 43 بلداً من أوروبا وحوض البحر المتوسط: بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون وخمسة عشر بلداً متوسطياً شريكاً من شمال أفريقيا ووالشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.

أُنشئ الاتحاد في يوليو 2008 في قمة باريس من أجل المتوسط بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية التي أُقيمت في عام 1995 وعُرفت باسم عملية برشلونة.

ميلاد علي الكسار

والفنان علي الكسار من مواليد 13 يوليو 1887، وهو ممثل كوميدي مصري كبير راحل.

ولد في القاهرة في حي السيدة زينب ونشأ بها، واسمه الحقيقي على خليل سالم وقد أخذ اسمه الفني الكسار من عائلة والدته التي تدعي (زينب على الكسار) وقد عمل في البداية بمهنة السروجي وهي ذات المهنة التي امتهنها والده لكنه لم يستطع إتقانها فاتجه للعمل بالطهي مع خاله، وفي تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكلامهم. في عام 1907 كون أول فرقة مسرحية له وسماها "دار التمثيل الزينبي" ثم انتقل إلى فرقة "دار السلام" بحي الحسين.

رحيل أمين الحافظ

وأمين الحافظ رحل عن عالمنا في 13 يوليو 2009، وهو سياسي لبناني شغل منصب رئيس وزراء لبنان بين 25 أبريل و8 يوليو 1973، بعد استقالة الرئيس صائب سلام احتجاجاً على عدم إقالة قائد الجيش اللبناني إسكندر غانم بعد عملية فردان التي اغتال فيها الإسرائليون ثلاثة قادة فلسطينيين في قلب بيروت.