أفضل الفنادق التي تناسب العائلات في كوالالمبور

تتميز الفنادق العائلية في كوالالمبور بأن أسعار غرفها معقولة وقريبة من معالم المدينة الشهيرة مثل برجا بتروناس التوأم وأكواريوم كيه إل سي سي بالإضافة إلى مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية مثل صنواي بيراميد وبرجايا تايمز سكوير.



1- كابري فريزر كوالا لمبور

يقع فندق كابري فريزر كوالالمبور في برج مكون من 33 طابقًا مع بار على السطح يوفر إطلالات رائعة على المدينة، وهو مكان رائع في حد ذاته، ويضم 240 استوديو وشقة واسعة، تحتوي جميعها على مطابخ صغيرة وخدمة واي فاي عالية السرعة في جميع الأنحاء. يقع الفندق في حي Bangsar الجنوبي الذي تم تحويله حديثًا، ويتم تقديم الطعام الخفيف في Caprilicious وDelite وبار Ripples بجانب المسبح ومرافق الاجتماعات. توفر هذه الوجهة الجديدة الأنيقة للمسافرين المهرة إقامة ممتعة ومتجددة مع خيارات الترفيه والاستجمام، بما في ذلك NEXUS Mall الجديد وحديقة بمساحة 6 فدادين.



2- فريزر بلاس كوالالمبور

تتميز شقق فريزر بلاس كوالالمبور المخدومة بمجموعة متنوعة من الأسباب – مرافق رائعة ونمط أنيق وموقع رائع والاهتمام بالتفاصيل المدفوعة في كل بوصة مربعة تقريبًا من مكان الإقامة، وتتوفر مجموعة كاملة من مرافق الفندق. مسبح على السطح وحديقة تأمل وجيم مع دروس اليوغا وغرفة جاكوزي ساخنة وباردة وغرفة ألعاب للأطفال مع نينتندو وبلاي ستيشن، وغرفة لغسيل الملابس، وثلاث قاعات اجتماعات ومركز لرجال الأعمال مع خدمات سكرتارية.



3- فندق وسبا منتجع صنواي

يمزج فندق وسبا منتجع صنواي بين الراحة والشعور بالحصرية، ويضم 441 غرفة ضيوف وأجنحة مع 4 منافذ وما لا يقل عن 55 غرفة اجتماعات، وكلها تحت سقفه. المبنى المجاور هو وجهة للمتعة، Sunway Lagoon حديقة الملاهي، ومركز التسوق العائلي، صنواي بيراميد، والمتصلة بممشى مغطى داخل الفندق.



4- E & O ريزيدنس كوالالمبور

إن E & O ريزيدنس كوالالمبور هو فندق خمس نجوم يوفر لك الكثير من فرص الراحة والاسترخاء. وقد تم تصميمه بذكاء ليكون مكان الإقامة ملتزم بالحفاظ على الخصوصية والرفاهية والعزلة للضيوف. لكل كتلة وأحواض ضحلة مزينة بالخضرة في جميع الأشكال والأحجام تشق المسارات وتجعل المكان يبدو وكأنه منتجع جزيرة. ولكن بالقرب من برجايا تايمز سكوير ومركز تسوق Lot 10 يضمن لك البقاء على اتصال بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة الحضرية، ولا سيما خيارات البيع بالتجزئة والأغذية.



5- فندق جيو كوالالمبور

يقع فندق جيو كوالا لمبور ذو الثلاث نجوم على طول Jalan Hang Kasturi، وهو العنوان الرئيسي في المدينة. يقع الفندق على مقربة من العديد من النقاط الساخنة السياحية في المدينة: كما يقع السوق المركزي، وهو مركز للفنون والحرف المحلية، على الجانب الآخر من الشارع، وتتوفر خيارات جيدة أيضًا في المنطقة، حيث تتوفر وجبات رخيصة محلية في Chinatown وKasturi Walk، وهي إضافة جديدة إلى السوق المركزي الذي يحتوي على أكشاك تذكارية وأماكن تناول الطعام في الهواء الطلق.



6- فندق كوروس كوالا لمبور

يقع فندق كوروس ذو الـ 4 نجوم على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من أبراج بتروناس التوأم اللامعة وبجوار النادي الليلي STAGE مباشرة، وبالتالي فهو موقع أكثر استراتيجيًا، ويفتخر بموقعه الذي يحسد عليه، مع الإضاءات بما في ذلك عازف البيانو الحية باستمرار في اللوبي الذي يغني الضيوف أثناء دخولهم، الصالات النهارية بجانب حوض السباحة. يقع كوروس أيضا على مسافة قريبة من محطة KLCC LRT والعديد من المراكز التجارية الهامة في المدينة، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في الصباح والتمتع بمشاهد المدينة والأصوات في وقت لاحق.



7- فندق سويس جاردن

تشعر بالإقامة في فندق سويس جاردن ذي الأربع نجوم وكأنه أمسية تقضيها في المنزل: الغرف مؤثثة بحرارة، والرفاهية رائعة للغاية والخدمة استثنائية. هناك قاعتان للرقص وثلاث قاعات اجتماعات ومركز لرجال الأعمال، ولكن الإثارة في الموقع لا تقتصر على المرافق الصديقة لرجال الأعمال – الفندق يحتوي أيضا على خمسة أماكن للمأكولات والمشروبات، وحمام سباحة صغير في الهواء الطلق وصالة ألعاب رياضية مجهزة تجهيزا جيدا، لإبقاء الضيوف مشغولين بقضاء وقت الفراغ.



8- فندق برجايا تايمز سكوير

يعتبر فندق برجايا تايمز سكوير أحد المعالم البارزة في كوالالمبور بسبب حجمه المترامي، وقد حصل على أجواء صاخبة في الطوابق السفلية حيث توجد مرافق الفندق، في حين أن طوابقه العليا هادئة مع الطراز الجورجي. ديكور على الطراز مع نوافذ بإطار منزلق، وقوالب ديكور وأبواب خشبية. يضم الفندق مركز للياقة البدنية، وملعبان للاسكواش وغرف بخار وساونا، واثنين من المنتجعات الصحية، وملعب للأطفال، وأربعة منافذ F & B في الموقع بما في ذلك Samplings في Fourteenth – مطعم غربي شهير لتناول الطعام الفاخر – قاعة احتفالات ذات أعمدة و11 غرفة وظيفية.

