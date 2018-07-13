للعروس.. 5 خطوات أساسية لتكبير الشفاه بالمكياج

تسعي العروس في ليلة الزفاف للحصول علي إطلالة مميزة، ولمساعدتك في الحصول علي تلك الإطلالة نقدم لكي اليوم 5 خطوات أساسية لتكبير الشفاه بالمكياج، وتلك الخطوات.



تمرير كريم الاساس لتكبير حجم الشفاه



بداية، من الضروري الحرص على تمرير كريم الاساس الفاتح بطريقة تخفي الخطوط الخارجية للشفاه، لكي تحافظي على الملمس الناعم، ولتضمني تحديد الرسمة التي تريدينها بطريقة سهلة.



خطوط عريضة خارج الشفاه لتكبير حجمها



كخطوة ثانية بعد وضع كريم الأساس على شفتيك، استخدمي قلم تحديد الشفاه الداكن بتدرجات أغمق عن اللون الذي تريدين لترسمي خطوط عريضة خارج الحدود الداخلية للشفاه للحصول على الرسمة البارزة التي ترغبين بالحصول عليها.



تكثيف وسط الشفتين هذا الصيف



بعدها، اختاري قلم أفتح واملئي داخل شفتيك بهذا اللون مع التركيز أكثر على الزوايا الخارجيّة للشفتين. ثم قومي بتكثيفها وسط الشفتين بخطوات منتظمة.



تغليف الشفاه باللون المطلوب

بعدها مرّري اللون الذي تريدين من أحمر الشفاه، وابدئي الرسمة من الوسط لدمج اللون ولتتأكّدي من أنّ مساحة الشفاه قد غلّفت باللون المطلوب. ومن الضروري عدم الاقتراب من حدود الخط الخارجي وتمرير مرتين اللون المختار كي تحصلي على الكثافة المطلوبة.



تمرير الغلوس اللماع لتكبير حجم الشفاه



كخطوة أخيرة وأساسية لكبيير الشفاه، يمكنك تطبيق حيلة مضمونة في عالم الشفاه من خلال تمرير الغلوس على كامل سطح الشفاه، مما يخلق تدرّجات ملفتة وعصرية تساهم في تكبير حجم شفتيك





