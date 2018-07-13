تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي "الفشنك" مع نجم الأبيض برعاية "الوكيل"





يسابق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر، لتدعيم صفوف الدراويش خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض رحيل الكولومبى دييجو كالديرون الذى انضم للفيصلى السعودى فى الميركاتو الجارى.





ويرى الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى للدراويش أن الفريق بحاجة إلى مهاجم قوى صغير السن، رغم وجود شكرى نجيب وتعاقد النادى مؤخرا مع الكاميرونى كريستوفر ميندوجا لاعب نادى شبيبة القيروان الجزائرى فى ظل مشاركته فى أربع بطولات بالموسم الجديد.





وفى سياق آخر نفى إبراهيم عثمان التفاوض مع الزمالك للتعاقد مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الأبيض والمنتخب الوطنى فى الفترة الحالية، رغم إعلان مرتضى منصور رئيس الأبيض مؤخرا بترحيبه بانضمام اللاعب للدراويش فى الفترة الحالية ليحقق أمنيته بالاعتزال فى نادى الإسماعيلى.





وعلمت «الفجر» أن مرتضى منصور أعلن ترحيبه بانضمام شيكابالا للإسماعيلى، بعدما قام أحد وكلاء اللاعبين المعروف بعلاقته القوية برئيس الدراويش، بالتفاوض باسم النادى مع مسئولى القلعة البيضاء، حول انتقال الفهد الأسمر إلى قلعة السمسمية، دون علم إدارة الدراويش، لاسيما أنه يعلم مدى رغبة مسئولى النادى فى التعاقد مع اللاعب.





وفى سياق متصل سيطرت حالة من الارتياح على الشارع الإسمعيلاوى بعد التعاقد مع المخضرم عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والتعاون السعودى لتعويض رحيل محمد عواد الذى تمت إعارته للوحدة السعودى، ولا سيما أن تدعيم مركز حراسة المرمى كان أحد أهم أولويات وطلبات الجهاز الفنى للدراويش.





ومن جهة أخرى رفع الجهاز الفنى للإسماعيلى حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا لمسابقة الدورى ولا سيما وأن القرعة أوقعت الفريق أمام مواجهات صعبة أمام الأهلى فى قمة من العيار الثقيل يسعى خلالها أبناء الدراويش للثأر من مواجهة الموسم الماضى حينما سقط أمام المارد الأحمر فى الوقت القاتل.



