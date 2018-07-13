"يوتيوب" يكشف عن أداة جديدة للكشف عن مقاطع الفيديو المسروقة

تعمل خدمة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة جوجل الآن على إطلاق أداة مطابقة حقوق الطبع والنشر الجديدة التي يمكنها الإبلاغ عن مثيلات مقاطع الفيديو التي تطابق مقاطع الفيديو الأصلية لمنشئي المحتوى.



ووفقًا لصحيفة فارايتي، فإن الأداة الجديدة قد خضعت للاختبار التجريبي لمدة عام تقريبًا، ومن المتوقع طرحها في الأسبوع المقبل للقنوات التي تضم أكثر من 100000 مشترك.



حيث سيرى منشئو المحتوى المؤهلون قسم حقوق الطبع والنشر في شريط التنقل الأيمن في YouTube Studi، كما ستعرض علامة تبويب المباريات الخاصة بأي مقاطع فيديو مماثلة تعرفها أداة يوتيوب الجديدة، ويمكن لمنشئي المحتوى إرسال رسالة إلى القناة المسيئة، أو طلب إزالة، أو مجرد أرشفة المطابقة لعدم اتخاذ أي إجراء.



ويذكّر يوتيوب منشئي المحتوى أنه لمجرد أنهم يعثرون على مطابقة، فهذا لا يعني أنه ينتهك حقوق الطبع والنشر تلقائيًا؛ يمكن أن يكون "الاستخدام العادل أو التعامل العادل أو استثناء مماثل لحقوق الطبع والنشر"، وبالتالي يسمح بنشره من قبل شخص آخر غيرك





