محمد رمضان يعلق على كافيه "نمبر وان": "الشارع بيقول كلمته"

أعرب الفنان الشاب محمد رمضان، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "نمبر وان" والتي طرحها منذ ثلاثة أسابيع وحققت أكثر من عشرين مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



