محمد رمضان يعلق على كافيه "نمبر وان": "الشارع بيقول كلمته"
الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:14 ص
شيماء عطية
أعرب الفنان الشاب محمد رمضان، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "نمبر وان" والتي طرحها منذ ثلاثة أسابيع وحققت أكثر من عشرين مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة لكافيه يحمل اسم الأغنية، وعلق عليها: "الشارع بيقول كلمته".
يذكر أن رمضان شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "نسر الصعيد".
الشارع بيقول كلمته 👌❤️ #number_one https://t.co/wqeO2NfUlU pic.twitter.com/FYYqD1LaOn— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) July 12, 2018
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