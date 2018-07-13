أيمن بهجت قمر: قررت أجرب الشعبي في "أبوك وأمك"





قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إنه قرر استثمار نجاح أغنية "شرع السما" التي قدمها في رمضان الماضي مع المطرب حسين الجسمي والملحن وليد سعد، لافتًا إلى أنه قرر الدخول في المنطقة الشعبية فقدم أغنية جديدة بعنوان "أبوك وأمك".





وكتب "قمر" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏حبينا أنا ووليد سعد والجسمي نعمل أغنية مختلفه بعد غنوة شرع السما، وتبقى جديدة علينا وقولنا ندخل المنطقة الشعبية علشان الفنان لازم ينوع يا إما هيحس هو وجمهوره بالرتابة والملل وده اللي اتعلمناه من أساتذتنا".



