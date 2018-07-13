عمرو سلامة يوضح موقفه حال عدم استكمال أبنائه تعليمهم الجامعي

دعا المخرج الشاب عمرو سلامة، جمهوره بعدم تعليق آمالهم على الثانوية العامة فقط، مؤكدًا أن الطموح لا يشترط الحصول على شهادات.





وغرد "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏معظم أغنى وأنجح وأشهر ناس على الكوكب النهاردة مكملوش حتى تعليمهم الجامعي، الطموح لا يشترط له شهادات".





ورد "سلامة" على سؤال عما إن كان سيسمح لأبنائه بعدم إكمال دراستهم الجامعية: قائلًا "أعتقد أنا هتبسط لو شفته عنده شغف لحلم ما مهما كان، ولو الحلم ده مش مشترط تعليم جامعي تقليدي أكيد هدعمه، على الأقل ده اللي أظن هيكون موقفي وقتها".









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