عمرو سلامة يوضح موقفه حال عدم استكمال أبنائه تعليمهم الجامعي
الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:44 ص
شيماء عطية
دعا المخرج الشاب عمرو سلامة، جمهوره بعدم تعليق آمالهم على الثانوية العامة فقط، مؤكدًا أن الطموح لا يشترط الحصول على شهادات.
وغرد "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "معظم أغنى وأنجح وأشهر ناس على الكوكب النهاردة مكملوش حتى تعليمهم الجامعي، الطموح لا يشترط له شهادات".
ورد "سلامة" على سؤال عما إن كان سيسمح لأبنائه بعدم إكمال دراستهم الجامعية: قائلًا "أعتقد أنا هتبسط لو شفته عنده شغف لحلم ما مهما كان، ولو الحلم ده مش مشترط تعليم جامعي تقليدي أكيد هدعمه، على الأقل ده اللي أظن هيكون موقفي وقتها".
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