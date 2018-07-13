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عمرو سلامة يوضح موقفه حال عدم استكمال أبنائه تعليمهم الجامعي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:44 ص
عمرو سلامة يوضح موقفه حال عدم استكمال أبنائه تعليمهم الجامعي
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شيماء عطية
 

دعا المخرج الشاب عمرو سلامة، جمهوره بعدم تعليق آمالهم على الثانوية العامة فقط، مؤكدًا أن الطموح لا يشترط الحصول على شهادات.

وغرد "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏معظم أغنى وأنجح وأشهر ناس على الكوكب النهاردة مكملوش حتى تعليمهم الجامعي، الطموح لا يشترط له شهادات". 

ورد "سلامة" على سؤال عما إن كان سيسمح لأبنائه بعدم إكمال دراستهم الجامعية: قائلًا "أعتقد أنا هتبسط لو شفته عنده شغف لحلم ما مهما كان، ولو الحلم ده مش مشترط تعليم جامعي تقليدي أكيد هدعمه، على الأقل ده اللي أظن هيكون موقفي وقتها". 


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عمرو سلامة يوضح موقفه حال عدم استكمال أبنائه تعليمهم الجامعي
عمرو سلامة يوضح موقفه حال عدم استكمال أبنائه تعليمهم الجامعي
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