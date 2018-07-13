"الإسكان الاجتماعي" يحذر المواطنين: "متدفعوش أي مليم للمستعلم"



وأضاف "حسن"، في لقاء مع برنامج "نظرة" المذاع علىقناة صدى البلد الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن المستعلم لن يستطيع التدخل في حصول الشخص على شقة أم لا، ولن يفيدك في أي شيء، وإذا طلب منك أي أموال توجه للجهاز لكي يعاقبه الجهاز.



وشدد على أنهم لديهم العديد من الشركات الخاصة بالاستعلام، مناشدا المواطنين ألا يدفعوا أي أموال لهم.

حذر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الاسكان الاجتماعي، المواطنين من دفع أي أموال لمن يستعلمون لهم على إجراءات الاستعلام، معقبا: "متدفعوش أى مليم للمستعلم.. مش هيعملكم حاجة وهيكتب الواقع".