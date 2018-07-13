قائد السبسي يدعو شركاء تونس الى الوقوف الى جانبها وتقديم الدعم اللازم والقوي

دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الخميس، شركاء تونس الى مواصلة الوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم اللازم والقوي خاصة في ظل تحديات المطروحة ومن بينها آفة الارهاب.





واستعرض قائد السبسي، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى يضم ممثلين عن أهم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الشريكة لتونس، يتقدمهم المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة الصعوبات الراهنة.





واعتبر قايد السبسي، أن آفة الإرهاب التي تترصد كافة دول العالم، ظاهرة معقدة تتطلب تضافر جهود المجموعة الدولية لدحرها ومعالجة أسبابها مثمنا الدور الكبير الذي تضطلع به القوات الأمنية والعسكرية التونسية لتوفير مناخ الأمن والاستقرار باعتباره مقوما أساسيا لنجاح الجهود التنموية " .





واكد الأهمية التي توليها تونس للتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين وحرصها على الاستفادة من خبراتها حتى تتمكن تونس من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بما ينعكس إيجابا على الظروف المعيشية للمواطن التونسي" .

وأعرب عن تقديره لمبادرة الاتحاد الأوروبي وأهم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الشريكة المميزة بالوقوف مع تونس والتي تؤكد مساندتها المسار الديمقراطي في تونس ومعاضدة جهودها التنموية عبر دعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الكبرى التي اعتمدتها ".





وشدد ممثلو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على أن الزيارة المشتركة التي يؤدونها لأول مرة إلى تونس تترجم الالتزام الكامل لمؤسساتهم بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية الناشئة وتشجيع برنامج الإصلاح الاقتصادي معربين عن استعدادهم لمساعدة تونس على التوظيف الكامل والأمثل لإمكانياتها.





و أكدوا ثقتهم في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات الظرفية لاسيما في ضوء ما تم تسجيله خلال الفترة الأولى من سنة 2018 من تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية داعين إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى بنسق أسرع وبالاشتراك مع كافة الأطراف الوطنية المعنية.





ويضم الوفد رفيع المستوى الذي يزور ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني للتنمية.



