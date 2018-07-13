مراسل النيل للرياضة: "بعد البوسة الشهيرة من المشجعة الروسية دخلت المستشفى"



وقال "زيدان"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه أثناء التصوير وقفت هذه المشجعة إلى جوار المشجعين المصريين وطلبت أن تعمل مداخلة أو لقاء، وبعد موافقة فريق العمل، لاحظ أنها ترتدي "تيشرت" عليه شعار إحدى شركات الكحول، فقرر عمل لقاءات مع مشجعين مصريين، وأثناء الحديث على الهواء قامت بتقبيله.



وشدد على أنه في هذا الوقت كان مرهقا جدًا، وفي اليوم التالي دخل المستشفى، معقبا: "بعد البوسة الشهيرة من المشجعة الروسية دخلت المستشفى".





روى فتح الله زيدان، مراسل قناة النيل للرياضة، تفاصيل القبلة التي تعرض لها من مشجعة روسية، أثناء التصوير في كأس العالم المقام في روسيا، FIFA 2018، ويمتد حتى منتصف الشهر الجاري.