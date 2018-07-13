رقم قياسي ينتظر ديشامب قبل نهائي المونديال

بات الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي يسجل بأحرف من نور في عالم الساحرة المستديرة بالفوز ببطولة كأس العالم كلاعب ومدرب.

وصعد ديشامب بمنتخب الديوك الفرنسية إلى نهائي كأس العالم في روسيا وذلك على حساب منتخب بلجيكا الحصان الأسود للبطولة بالفوز بهدف نظيف في دور قبل النهائي.

وقدم ديشامب مع منتخب الديوك بطولة قوية بمونديال روسيا استطاع بفضل توليفة اللاعبين الشباب الصعود لنهائي المونديال بعدما أزاح منتخبات كبار مثل الأرجنتين وبلجيكا.

وسجل ديشامب اسمه بأحرف من نور مع منتخب فرنسا عندما كان لاعباً وفاز ببطولة كأس العالم "مونديال 98" حيث كان قائد المنتخب الفرنسي بالبطولة التي إقيمت على أرضه ووسط جمهوره وبحضور الرئيس جاك شيراك.

ويدخل ديشامب مواجهة الأحد المقبل في نهائي كأس العالم في روسيا سواء أمام إنجلترا أو كرواتيا بهدف تحقيق البطولة الثانية في تاريخ منتخب فرنسا والثانية له بشكل شخصي كمدرب هذه المرة وليس لاعب أو قائد كما حدث في مونديال 98 في فرنسا.

وفي حال تحقيق ديشامب للقب كأس العالم في روسيا مع منتخب فرنسا كمدرب ، سيكون ديشامب ثالث مدرب ولاعب بعدما حقق مدربان اثنان فقط هذا الإنجاز من قبل وهما البرازيلي ماريو زاجالو والألماني فرانتس بيكنباور.