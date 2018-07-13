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شاهد أضخم الأعمال العربية.. "عمر العبداللات" يغني لكل المدن الفلسطينية (فيديو)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:58 ص
شاهد أضخم الأعمال العربية.. عمر العبداللات يغني لكل المدن الفلسطينية (فيديو)
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يطرح نجم الأغنية الأردنية، عمر العبد اللات، قريبًا، ألبومه الغنائي، الذي خصصه كاملًا، هذه المرة، للغناء باسم كافة المدن الفلسطينية.

وطرح العبد اللات، مقطع فيديو قصير، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، شمل مقدمات الأغاني، على أن يطرح الألبوم بشكل كامل قريبًا، في حين أكد أن الألبوم، يتحدث عن كل المدن الفلسطينية، ومن بينهم القدس، والخليل، وغزة، ونابلس، إضافة للمدن المُحتلة، حيفا، ويافا، وعكا، والسبع.. وغيرها.

يُذكر، أن العبد اللات، دأب على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في أغانيه، وكان من ضمن ذلك أغنية ياجبل ما يهزك ريح، وأغنية يا غزة يا الجنة، إضافة لأغنية المحبة بين الأردن وفلسطين "شعب واحد مو شعبين


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