تدوينة عن الخيانة الزوجية لـ بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تثير الجدل





تثير الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها من حين لأخر، بتدويناتها التي تتثير جدلًا واسعًا بين صفوف محبيها عبر وسائل التواصل الآجتماعي .





فقد نشرت الفنانة ومصممة الأزياء “بسمة بوسيل” مؤخرًا، عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، تدوينة أثارت حولها العديد من الشكوك بخصوص نشوب خلاف مع زوجها الفنان المصري تامر حسني، وقد عبرت في هذه التدوينة قائلة : “إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت” .





وتساءل متابيعها، حول وجود خلاف جديد بين خريجة ستار أكاديمي، وزوجها الفنان تامر حسني، لاسيما أن بسمة بوسيل أصبحت في الآونة الأخيرة تتردد كثيرا على المغرب.



بسمة استجابت بالفعل لتعليقات متابعيها وقامت بالرد عليهم من خلال منشور جديد قالت فيه :”هي من إمتى الخيانة كانت عبارة عن الخيانة الزوجية فقط؟ لقد تابعنا تفاهة الناس وسطحيتهم، يا ريت كل الناس المريضة اللي على صفحتي تعمل انفولو وباش ترتاحو مفيش أي حد معني بالكلام الجملة عجبتني حيث حقيقة.” نافية بذلك كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول معاناتها من خيانة زوجها تامر حسني.







