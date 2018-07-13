عاجل.. "beIN SPORTS" تعلن إذاعة نهائي مونديال روسيا 2018 مجانًا

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية عن إذاعة مباراة نهائي كأس العالم 2018 في روسيا عبر قناتها المفتوحة "beIN SPORTS" على القمر الصناعي النايل سات.

تأهل منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم النسخة الحالية والمقامة في روسيا، وذلك بعد تخطي عقبة بلجيكا في نصف النهائي بهدف نظيف أحرزه المدافع أومتيتي في الدقيقة 51.

يواجه منتخب فرنسا في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم نظيره الكرواتي، والذي نجح في عبور إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" مفاجأة خاصة لمشاهدي مباريات كأس العالم وهي نقل المباراة النهائية من المونديال عبر قناتها المفتوحة على النايل سات وترددها هو 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.