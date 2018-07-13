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مدرب كرواتيا: الإعلام الإنجليزي لم يحترمنا وكان ذلك حافزا إضافيا لنا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:44 ص
مدرب كرواتيا: الإعلام الإنجليزي لم يحترمنا وكان ذلك حافزا إضافيا لنا
كرواتيا وانجلترا
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منى العوضي
 

 

أكد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، أن انتقاد الإعلام الإنجليزي لأداء المنتخب كان حافزا قويا للفوز على انجلترا في مباراة نصف نهائي كأس العالم.

 

وفاز منتخب كرواتيا على انجلترا بهدفين مقابل هدف بعدما وصلت المباراة للأشواط الإضافية، حيثُ سجل ماندجوكيتش هدف قاتل ومتأخر في مرمى بيكفورد.

 

وقال زلاتكو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورت": "نحن نحترم دائمًا خصومنا ونتوقع منهم احترامنا بالمقابل، ربما إنجلترا والإعلام الإنجليزي لم يحترمونا هذه المرة وذلك كان بمثابة حافز إضافي لنا".

 

وتابع حديثه: "هذه هي كرة القدم، ربما تلك الأمور حفزتنا أكثر لكننا كنا متحفزين سلفًا بما يكفي لنحاول الوصول للنهائي وإسعاد جماهيرنا، ربما تلك الأمور ساعدتنا قليلًا لكننا لم نكن بحاجة لها لنتحفز".

 

وكان قائد كرواتيا، لوكا مودريتش، قد قال في تصريحات تليفزيونية أن الإعلام الإنجليزي قلل من شأن المنتخب الكرواتي.

 

جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، لمواجهة فرنسا وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو الجاري.

 

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