تفاصيل زواج الداعية معز مسعود والممثلة شيري عادل.. وهذه أول صورة جمعتهما
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:41 ص
هز خبر زواج الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل أرجاء السوشيال ميديا، وتساءل الجمهور حول كيفية ارتباطهما، حيث لم يكشف البيان الذي تم إطلاقه عن أية تفاصيل.
ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن شيري عادل قد وقعت في حب معز مسعود خلال الإعداد لتصوير مسلسل "السهام المارقة"، حيث تم الزواج بالفعل قبل عدة أشهر، وتحديداً بعد طلاق الداعية الإسلامي من زوجته نجمة السوشيال ميديا بسنت نور الدين في شهر مارس الماضي، والتي تعمل في مجال الإرشاد السياحي.
ورغم تكتم الثنائي على خبر زفافهما طوال الفترة الماضية، إلا أن الجمهور بدأ بالبحث والتحري عن أية صورة تجمعهما، وكانت الصورة الوحيدة لهما معاً هي تلك التي تم التقاطها في كواليس التجهيز لمسلسل "السهام المارقة " في شهر مايو الماضي.
وحتى بعد إعلان خبر الزواج، تجنبت شيري عادل التعليق على الأمر أو نشر صور تجمعها بزوجها، حيث كان آخر تحديث لها عبر انستقرام بنشر صورة تجمعها بوالديها.
خبر زواج معز مسعود أغضب مريديه بسبب تكتمه لعدة شهور، وبسبب طريقة إعلانه بطريقة عرضية ضمن بيان صحفي يتحدث فيه عن نيته تجهيز موسم ثانٍ من العمل، كما أن الزواج تم بعد فترة قصيرة من طلاقه من بسنت نور الدين.
وكانت بسنت نور الدين قد أعلنت عن طلاقها في شهر مارس الماضي، رافضة الخوض في الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار بعد 6 أشهر فقط من زواجهما، ووقتها زعمت التقارير أن الزوج قد أخفى عنها أنه لم ينفصل بالطلاق عن زوجته الأولى كما وعدها.
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