تفاصيل زواج الداعية معز مسعود والممثلة شيري عادل.. وهذه أول صورة جمعتهما

هز خبر زواج الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل أرجاء السوشيال ميديا، وتساءل الجمهور حول كيفية ارتباطهما، حيث لم يكشف البيان الذي تم إطلاقه عن أية تفاصيل.

ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن شيري عادل قد وقعت في حب معز مسعود خلال الإعداد لتصوير مسلسل "السهام المارقة"، حيث تم الزواج بالفعل قبل عدة أشهر، وتحديداً بعد طلاق الداعية الإسلامي من زوجته نجمة السوشيال ميديا بسنت نور الدين في شهر مارس الماضي، والتي تعمل في مجال الإرشاد السياحي.





ورغم تكتم الثنائي على خبر زفافهما طوال الفترة الماضية، إلا أن الجمهور بدأ بالبحث والتحري عن أية صورة تجمعهما، وكانت الصورة الوحيدة لهما معاً هي تلك التي تم التقاطها في كواليس التجهيز لمسلسل "السهام المارقة " في شهر مايو الماضي.