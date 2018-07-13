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محمود كبيش: لا يوجد مانع لتغليظ عقوبة الخطف إلى القصوى

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:08 ص
محمود كبيش: لا يوجد مانع لتغليظ عقوبة الخطف إلى القصوى
الدكتور محمود كبيش
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، جريمة الخطف، سواء أطفال أو كبار، هي من الجرائم الكبيرة، وتقترب في أثارها من جريمة القتل.

وأضاف "كبيش" في لقاء مع برنامج "مساء دريم" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أنه ليس هناك مانع إطلاقا من تغليظ العقوبة في جرائم الخطف إلى العقوبة القصوى.

وتابع عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أنه يتعجب من وجود نص في القانون يفرق بين الخطف بالتحايل والإكراه، والخطف بدون التحايل والإكراه، معقبا: "الخطف دايما يا تحايل يا إكراه مفيش بديل".
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