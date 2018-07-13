عاجل.. "تويتر" يحذف 2 مليون متابع وهمي لأمير قطر

حذفت إدارة موقع تويتر للتدوينات القصيرة، 2 مليون متابع "وهمي"، لحساب تميم بن حمد أمير دولة قطر، ليصبح عدد متابعيه 231 ألف متابع بعدما كان 2 مليون و250 ألف متابع.





كما توقفت ملايين الحسابات الوهمية للجان جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وعدد من دول العالم.



