عاجل.. "تويتر" يحذف 2 مليون متابع وهمي لأمير قطر
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:13 ص
الفجر
حذفت إدارة موقع تويتر للتدوينات القصيرة، 2 مليون متابع "وهمي"، لحساب تميم بن حمد أمير دولة قطر، ليصبح عدد متابعيه 231 ألف متابع بعدما كان 2 مليون و250 ألف متابع.
كما توقفت ملايين الحسابات الوهمية للجان جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وعدد من دول العالم.
وهذا الإجراء من "تويتر" يفضح مخطط قطر، ويثبت أن ما يثار حول اعتمادها بشكل أساسي على الإعلام واللجان الإلكترونية لتحسين وجهها أمام العالم صحيح، خاصة بعدما انكشف دورها في دعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة بالسلاح والمال.
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