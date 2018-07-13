موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم موعد انطلاق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وفرنسا، وذلك يوم 15 يوليو الجاري.

تنطلق صافرة بداية لقاء كرواتيا وفرنسا، يوم الأحد والموافق 15 يوليو 2018، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

تقام مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا على ملعب "لوجنيكي"، وكان منتخب كرواتيا قد تخطى عقبة انجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

وأسقط منتخب فرنسا نظيره بلجيكا بهدف نظيف سجله أومتيتي بضربة رأسية رائعة في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليا في روسيا.

من المقرر أن يتم إذاعة لقاء فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية من كأس العالم عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى قنوات أخرى مجانية مثل "تي آر تي1" التركية.

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