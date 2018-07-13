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عاجل.. مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يهدي الزمالك صفقة فرجاني ساسي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:02 ص
عاجل.. مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يهدي الزمالك صفقة فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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هاني عصام
 

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قيمة صفقة فرجاني ساسي لاعب فريق النصر السعودي بعد إنضمامه بشكل رسمي.

 

وأكد مرتضى بأن تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية سيتحمل قيمة الصفقة والتي تصل إجمالها إلى 120 مليون جنيه.

 

وتابع بأن النصر السعودي سيحصل على 4 مليون يورو فيما يصل راتب اللاعب إلى 3 مليون دولار في الموسم الواحد.

 

وأشار إلى أن ساسي واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة العربية ويعتبر أفضل من عبدالله السعيد وطارق حامد

 

 

 

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