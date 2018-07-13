موقعة فرنسا vs كرواتيا.. أصدقاء الأمس أعداء في نهائي المونديال

"الفجر الرياضي"





*دانييل سوباسيتش (كرواتيا) ضد جابرييل سيدييه وتوماس ليمار (فرنسا)، هذا الثلاثي يلعب ضمن صفوف نادي موناكو الفرنسي.





*شيمي فرساليكو (كرواتيا) ضد لوكاس هيرنانديز وأنطوان جريزمان (فرنسا)، يلعب هذا الثلاثي في صفوف فريق أتليتكو مدريد.





*لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش (كرواتيا) ضد رافائيل فاران (فرنسا)، يلعب هذا الثلاثي ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.





*إيفان راكيتيتش (كرواتيا) ضد صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي (فرنسا)، يرتدي هذا الثلاثي قميص برشلونة الإسباني.





*ماريو ماندزوكيتش وماركو بياتسا (كرواتيا) بيليز ماتويدي (فرنسا)، يلعب هذا الثلاثي ضمن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي، في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، يوم الأحد المقبل الموافق 15 من يوليو، علي ملعب لوجنيكي، في تمام الساعة الخامسة عصرًا.ومن المقرر أن يواجه نجوم منتخبي كرواتيا وفرنسا زملائهم في الأندية، مما سيولد منافسة شرسة بين أصدقاء الأمس، ليصبحوا يوم الأحد المقبل أعداءًا وهدف كل منهم فقط هو قيادة منتخب بلاده للظفر باللقب.ويستعرض لكمكيف ستشهد هذه المباراة المنتظرة صدامًا بين أصدقاء الأمس :