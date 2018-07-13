"الإسكان" تكشف عدد المتقدمين للإسكان الاجتماعي
الخميس 12/يوليه/2018 - 10:21 م
داليا الحسين
قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أن الإعلانات التسعة للإسكان الاجتماعي تقدم لها حوالي 700 ألف مواطن المنطبق عليهم الشروط.
وأضاف " حسن " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة المواطنين لديهم حق الشكوى"، مشيرًا إلى أن هناك 3 خطوط ساخنة وخط رسائل و13 مركز خدمة عملاء ومواطنين منتشرة على مستوى الجمهورية، لتلقى شكاوى المواطنين.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي:" الرد على مشاكل المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي قد يكون غير مرضٍ بسبب تأخير تسليم الوحدات في بعض الأماكن".
وأضاف " حسن " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة المواطنين لديهم حق الشكوى"، مشيرًا إلى أن هناك 3 خطوط ساخنة وخط رسائل و13 مركز خدمة عملاء ومواطنين منتشرة على مستوى الجمهورية، لتلقى شكاوى المواطنين.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي:" الرد على مشاكل المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي قد يكون غير مرضٍ بسبب تأخير تسليم الوحدات في بعض الأماكن".