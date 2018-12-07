اليمن: انضمام 7 آلاف مقاتل من تهامة إلى "ألوية العمالقة"

أعلنت ألوية العمالقة، أحد أبرز فصائل المقاومة المشاركة تحرير الساحل الغربي اليوم الخميس، انضمام ما يقارب من 7 آلاف مقاتل جديد، من أبناء تهامة إلى صفوفها.





وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لألوية العمالقة إن الآلاف من أبناء تهامة أعلنوا انضمامهم للمشاركة في عمليات تحرير الساحل الغربي، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني.





وذكر المركز أن لواء الحديدة، أعلن اليوم انضمامه إلى ألوية العمالقة التي يقودها عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وسُمي بللواء التاسع عمالقة بقيادة يحيى الوحش.





وأكد المركز الاعلامي أن مقاومة الزرانيق من أبناء تهامة هي الأخرى أعلنت انضمامها إلى ألوية العمالقة، وأنها بصدد تشكيل لواء ضمن ألوية العمالقة، إضافةً إلى اللواء الثاني عمالقة، الذي يخوض معارك تحرير حيس، وكتائب الشهيد حسن دوبلة.





ميدانياً، تواصل ألوية العمالقة والمقاومة التهامية هجماتها على مليشيا الحوثي الإنقلابية في مناطق المغرس والسويق جنوبي التحيتا لمحاولة تطهيرها وفتح الخط الرابط بين مدينة التحيتا والخط الساحلي.





وحسب موقع "سبتمبر نت"، قالت مصادر ميدانية إن "ألوية العمالقة دفعت اليوم الخميس بقوات إضافية إلى منطقة الجبلية للضغط ومحاصرة المليشيا في السويق والمغرس".





وفي السياق ذاته، حررت ألوية العمالقة قرية نوبة عياش بين مديرية زبيد والتحيتا، والخط الاسفلتي الرابط بينهما.

وفي غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإنقلابية في عديد مناطق في الساحل الغربي، تكبدت خلالها خسائر كبيرة في العتاد والارواح.



