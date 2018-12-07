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برلماني: 35 مليار جنيه حصيلة الدروس الخصوصية سنويًا

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:17 م
برلماني: 35 مليار جنيه حصيلة الدروس الخصوصية سنويًا
الدكتور محمد بدراوى
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الدروس الخصوصية أصبحت تمثل تعليم موازى للتعليم الأساسي، لافتًا إلى أن تطوير التعليم هو ملف جوهرى، وخطة تطويره تشمل 15 عامًا.

وأضاف "بدراوي"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مصر تنفق أموال كثيرة على الدورس الخصوصية، قدرت بـ35 مليار جنيه.
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