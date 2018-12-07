سابع الجمهورية علمي رياضة: توقعت أن أكون من الأوائل بسبب سهولة الامتحانات

قال مصطفى محمود، سابع جمهورية علمي رياضة، إنه توقع أن يكون من أوائل الجمهورية بسبب سهولة الامتحانات، موضحًا أنه حصل على 408.5 درجة.





وأضاف "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس، أنه كان يتابع نماذج الإجابة بعد كل امتحان أول بأول.



